شغب بعد نهاية مباراة سيمبا والصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية|فيديو

شهدت مباراة سيمبا التنزاني ضد الصفاقسي التونسي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أحداث شغب عقب نهايتها، حيث اعتدى لاعبو الصفاقسي والجهاز الفني على حكم المباراة إثر خسارتهم بنتيجة 2-1.

جاء هدف الانتصار لسيمبا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ما أثار غضب الفريق التونسي، ودفع بعض لاعبيه إلى الاعتداء بالضرب على الحكم. ولم تقتصر الفوضى على الملعب، إذ شهدت المدرجات أعمال شغب من الجماهير التونسية، حيث قام أنصار الصفاقسي بتحطيم مقاعد ملعب "دار السلام" في تنزانيا وإلقائها تجاه مدرجات مشجعي سيمبا.

بهذا الفوز، رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، بينما ظل الصفاقسي في المركز الأخير دون نقاط.

وتعد هذه الخسارة ضربة موجعة للصفاقسي، الذي يحمل الرقم القياسي في التتويج بلقب الكونفدرالية برصيد 3 ألقاب.

وقد جاءت المباراة ضمن مجموعة ضمت أيضًا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري وبرافوس ماكيوس الأنجولي.