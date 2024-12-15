محلل سياسي: الفصيل الحاكم في سوريا ينتمي للقاعدة والإخوان

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن المشهد في سوريا من الممكن تلخيصه في وجود فصيل مسلح استولى على السلطة، ومن غير المنطقي أن يستغنى هذا الفصيل عن سلاحه لصالح الدولة الوطنية.

وأضاف "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام ، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة الإخوانية في تونس كانت قاعدة لكل الإخوان في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الفصيل الحاكم في سوريا خلال الفترة الحالية لديه انتماء للقاعدة، واستعان برئيس وزراء إخواني، وهذا يعتبر بداية لجماعة الإخوان في المنطقة.

وأشار إلى أن سوريا ستشهد خلال الفترة المقبلة تدخلاً كبيرًا من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح مصلحة دولة الاحتلال والأكراد، خاصة أن الولايات المتحدة متحالفة مع الأكراد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.