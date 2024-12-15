محلل سياسي: تركيا وإسرائيل هما السبب في إسقاط بشار الأسد

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن سوريا تمر بمحنة شديدة جدًا، مشيرًا إلى أن قلب العروبة النابض خلال هذه الفترة يمر بأزمة غير مسبوقة على كافة المستويات.

وأضاف "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام ، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن سوريا دولة ليست صغيرة وتُقدر مساحتها بـ185 ألف كيلو متر، بعدد سكان يُقدر بـ24.5 مليون نسمة، و6.5 مليون مواطن في حاجة إلى غذاء بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يمر بأزمة كبيرة.

وأوضح أن المعارضة السورية حصلت على دعم خارجي كبير للغاية، خاصة من قبل تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: "لولا مساندة تركيا ودولة الاحتلال لاستمر بشار الأسد في الحكم حتى الآن".