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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير أمني: السفر عبر الشركات غير المرخصة “جريمة”

اللواء رأفت الشرقاوي،
اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق
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قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواطن إذا عُرض عليه السفر للخارج بدون وجود عقد عمل فعليه ألا يقبل، لأن المواطن لا يجب أن يُسافر إلا من خلال وجود عقد عمل.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"،، أن السفر عبر الشركات غير المرخصة يُعتبر جريمة من ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تعتبر جنحة نصب، حيث تستغل هذه الشركات طموح المواطن ورغبته في تحقيق حلمه ورفع مستوى معيشته وتقوم بالنصب عليه.

وأوضح أن وزارة الداخلية هيئة مدنية تختص بالحفاظ على الممتلكات والأموال والأعراض، وعملها قائم على مكافحة الجريمة بكل الصور سواء الجنائية أو السياسية وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.


 

اللواء رأفت الشرقاوي السفر عبر الشركات غير المرخصة