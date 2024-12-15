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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: شركات إلحاق العمالة غير المرخصة تبيع الأحلام والأوهام للبسطاء

اللواء رأفت الشرقاوي،
اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق
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قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بعض شركات إلحاق العمالة في مصر تبيع الأحلام والأوهام، وتعمل في الظل لفترة بسيطة من حيث تأجير وحدة سكنية، وتقوم بالإعلان عن نفسها، وتتهافت الناس على هذه الشركات، وتدفع الأموال للحصول على فرصة عمل، وبعد ذلك تختفي هذه الشركات بصورة مفاجئة. 

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المواطن يجب أن يتأكد من ترخيص شركات إلحاق العمالة من خلال وزارة العمل، والموقع الرسمي لوزارة العمل الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، أو منظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء. 

ولفت إلى أن كل الإعلانات الموجودة في القنوات يجب أن تُحذر من شركات الحج والعمرة غير الرسمية، لأن الناس تُسافر إلى المملكة لإداء العمرة بشكل غير مرخص.
 

اللواء رأفت الشرقاوي شركات إلحاق العمالة في مصر