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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشدد على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال.. صور

نائب محافظ الأقصر
نائب محافظ الأقصر
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أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف الشباب بالخدمات التي تقدمها الدولة في ذلك المجال والتي تتضمن التدريب والتمويل وتقديم دراسات الجدوى وكيفية مواجهة المخاطر لفتح مسارات للشباب لريادة الأعمال وإقامة المشروعات.

جانب من المعرض

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد، أن محافظة الاقصر تحت قيادة المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة تقدم كل الدعم لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة ليكونوا أصحاب ورواد أعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب محافظ الأقصر في فعاليات الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والمساعدة على الابداع والابتكار، التي عقدت اليوم الأحد، بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، ونظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالتنسيق مع نقابة المهن الزراعية ونقابة المهن التعليمية.

الندوة تناولت التوعية بأهمية تنمية المهارات الريادية لدى الشباب

وتناولت الندوة، التوعية بأهمية تنمية المهارات الريادية لدى الشباب وتنمية الاتجاه الى العمل الحر وتدعيم الثقة لديهم، والتوعية بمجال ريادة الأعمال بالنسبة للفرد والمجتمع والاقتصاد، وكذلك المساهمة في حل البطالة، كما تم تقديم عرض عن أهم الخدمات والحوافز والتيسيرات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات التي تقدمها مديرية العمل، كما أقيم على هامش الندوة معرض لعدد من النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر فعاليات الندوة، كلاً من الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، والدكتور محمد محي نقيب نقابة المهن الزراعية بالمحافظة، وصبحي يوسف نقيب المعلمين بالمحافظة، ورجب البري رئيس وحدة خدمة المنشآت الصغيرة جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وممثلي عدد من البنوك الوطنية والنقابات وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

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نائب محافظ الأقصر ريادة الأعمال محافظ الأقصر لدكتور هشام أبو زيد الأقصر