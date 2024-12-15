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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جفارديول يمنح مانشستر سيتي التقدم في الشوط الأول بديربي مانشستر

هدف التقدم
هدف التقدم
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انتهى الشوط الأول من مباراة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بتقدم السيتي  بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 36 عن طريق المدافع جوسكو جفارديول.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من مانشستر سيتي على مجريات اللعب، وسط محاولات خجولة من مانشستر يونايتد الذي عانى للضغط على دفاع السيتي أو خلق فرص خطيرة.

مع نهاية الشوط الأول، يحتفظ السيتي بتقدمه المهم، بينما سيكون على مانشستر يونايتد تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني للعودة إلى المباراة.

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