ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

زينة تنعي الفنان نبيل الحلفاوي: "الله يرحمك يارب ويجعل مثواه الجنة"

الفنان القدير الراحل
الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعت النجمة زينة الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي صباح اليوم، ونشرت زينة صورة له منذ قليل، عبر حسابه الرسمي إنستجرام وعلقت عليها قائلة، "الله يرحمك يارب ويجعل مثواه الجنة".
الجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي توفي عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة.

زينة الفنان نبيل الحلفاوي