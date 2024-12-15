زينة تنعي الفنان نبيل الحلفاوي: "الله يرحمك يارب ويجعل مثواه الجنة"

نعت النجمة زينة الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي صباح اليوم، ونشرت زينة صورة له منذ قليل، عبر حسابه الرسمي إنستجرام وعلقت عليها قائلة، "الله يرحمك يارب ويجعل مثواه الجنة".

الجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي توفي عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة.