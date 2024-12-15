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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نيس ومونبلييه في الدوري الفرنسي

تعادل نيس ومونبلييه
تعادل نيس ومونبلييه
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تعادل فريق نيس مع نظيره مونبلييه بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب نيس، وسط غياب المحترف المصري محمد عبد المنعم عن قائمة الفريق.

افتتح غايتان لابورد التسجيل لصالح نيس في الدقيقة 17، وأضاف بدر الدين بوعناني الهدف الثاني في الدقيقة 28. وعلى الجانب الآخر، قلص جوريس شوتارد النتيجة لمونبلييه بهدف في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، كثّف مونبلييه من محاولاته لإدراك التعادل، ونجح ثيو سانت لوس في تسجيل الهدف الثاني لمونبلييه بالدقيقة 80، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

بهذه النتيجة، خرج الفريقان بنقطة لكل منهما، بعد مباراة شهدت ندية كبيرة وأداء قويا من الطرفين.

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