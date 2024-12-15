التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نيس ومونبلييه في الدوري الفرنسي

تعادل فريق نيس مع نظيره مونبلييه بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والتي أقيمت على ملعب نيس، وسط غياب المحترف المصري محمد عبد المنعم عن قائمة الفريق.

افتتح غايتان لابورد التسجيل لصالح نيس في الدقيقة 17، وأضاف بدر الدين بوعناني الهدف الثاني في الدقيقة 28. وعلى الجانب الآخر، قلص جوريس شوتارد النتيجة لمونبلييه بهدف في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، كثّف مونبلييه من محاولاته لإدراك التعادل، ونجح ثيو سانت لوس في تسجيل الهدف الثاني لمونبلييه بالدقيقة 80، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

بهذه النتيجة، خرج الفريقان بنقطة لكل منهما، بعد مباراة شهدت ندية كبيرة وأداء قويا من الطرفين.