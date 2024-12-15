مشروع المهندس صلاح الدين حسن ذكرى يفوز بالمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن فوز مشروع المهندس صلاح الدين حسن ذكرى، بالمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي ، جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولى للعمارة، وذلك بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

وسيشارك مشروع المهندس صلاح الدين بمعرض بينالي فينسيا للعمارة الذى سيقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بمدينة فينسيا بإيطاليا ، وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على اعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم ابداعتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.

كما قام الوزير بتكريم لجنة التحكيم للمسابقة التي تكونت من كلا من م.أ. محمد ابو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من: م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل استاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية ، أ. سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، أ.د . عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، أ .د. نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ، أ.د. ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.