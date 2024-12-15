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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شقيق المتهم بالشروع في قتله بمصر القديمة: "كنت ناوى أصالحه"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى أقوال شاب أصيب بجرح طعني في البطن على يد شقيقه، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما.

وقال المجني عليه أنه على خلاف متكرر مع شقيقه، بسبب خلافات عائلية، ويوم الواقعه تشاجرا سويًا حتي تطورت المشاجرة الي اعتداء بالضرب من الطرفين، وفوجئ بشقيقه يعتد عليه بسلاح أبيض وطعنه في بطنه، وأكد المجني عليه أنه لم يسبق أن تطاولا علي بعضهم بالضرب، وان شقيقه لم يقصد طعنه .

كما أقر المتهم في أقواله السابقة، بارتكابه الواقعه، ولكن دون قصد منه، موضحًا أنه كان تحت تأثير الغضب  ولم يشعر بنفسه الا عندما سقط وشقيقه مصاب بطعنه في البطن.

جاء في  تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين شقيقين بسبب خلافات عائلية تطورت  إلى تعدي أحدهما على الآخر بسلاح ابيض، حتى نجح الجيران في السيطرة عليهم  وفض المشاجرة ونقل المجني عليه  للمستشفى.

نيابة مصر القديمة الجزئية بجرح طعنى خلافات عائلية