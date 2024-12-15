الدولار يتراجع 5 قروش في البنوك.. تفاصيل

هبط سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، مقدار 5 قروش مسجلا بذلك 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للشراء وفقا لمتوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري

وتراوح سعر الدولار أمام الجنيه كأقل سعر بين 50.73 و50.74 جنيها للشراء و 50.83 و50.84 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، القاهرة، ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي،HSBC".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي،كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، البركة، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.79 جنيها للشراء و 50.89 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول والتجاري والتنمية الصناعية"، ثم 50.8 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع في بنك قناة السويس، و 50.81 جنيها للشراء و 50.91 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي ثم 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني.