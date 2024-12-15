بدء حفل الإعلان عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا.. صور

بدأ منذ قليل، حفل الاعلان عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا الدولى للعمارة، وذلك بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، واعضاء لجنة التحكيم، والمشاركين بالمسابقة.



الجدير بالذكر أن الفائز فى المسابقة ، سيشارك بمعرض بينالي فينسيا للعمارة الذى سيقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بمدينة فينسيا بإيطاليا ، وتعد مصر من اوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل عام والعمارة بشكل خاص.



تتكون لجنة التحكيم للمسابقة من م.أ. محمد ابو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من : م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل استاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية ، أ. سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، أ.د . عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، أ .د. نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ، أ.د. ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر ، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على اعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم ابداعتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.