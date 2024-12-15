كريستال بالاس يسحق برايتون بالثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز كريستال بالاسعلى نظيره برايتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة أداء قويا من كريستال بالاس، الذي نجح في التقدم بثلاثية نظيفة وسط تراجع واضح لأصحاب الأرض.

افتتح تشالوباه التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 27، قبل أن يعزز إسماعيلا سار النتيجة بإحرازه هدفين في الدقيقتين 33 و82.

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح برايتون في الدقيقة 87، بعد أن سجل لاعب كريستال بالاس مارك جويهى هدفًا بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة، تقدم كريستال بالاس إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، ما يعزز موقفه في المنافسة على الصدارة.