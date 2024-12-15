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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستال بالاس يسحق برايتون بالثلاثية في الدوري الإنجليزي

فوز كريستال بالاس
فوز كريستال بالاس
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فاز كريستال بالاسعلى نظيره برايتون  بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة أداء قويا من كريستال بالاس، الذي نجح في التقدم بثلاثية نظيفة وسط تراجع واضح لأصحاب الأرض. 

افتتح تشالوباه التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 27، قبل أن يعزز إسماعيلا سار النتيجة بإحرازه هدفين في الدقيقتين 33 و82.

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح برايتون في الدقيقة 87، بعد أن سجل لاعب كريستال بالاس مارك جويهى هدفًا بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة، تقدم كريستال بالاس إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، ما يعزز موقفه في المنافسة على الصدارة.

كريستال بالاس برايتون إسماعيلا سار منافسات الجولة الـ16 الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاثية