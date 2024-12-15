جروس يظهر برفقة مجلس إدارة الزمالك في مباراة المصري

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على حضور مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء حضور مجلس إدارة الزمالك بالكامل من أجل دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني في مباراة الفريق البورسعيدي.

وفي نفس الوقت تواجد السويسرى كريستيان جروس، المرشح لتولى الإدارة الفنية للفريق الأبيض، وأحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق في مقصورة ستاد الجيش لمساندة الفريق.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.