نبيلة عبيد تكشف لـ البوابة نيوز كواليس جمعتها بالراحل نبيل الحلفاوي

نعت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي الذي توفي صباح اليوم.

وقالت الفنانة في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: “لقد فقد الفن المصري كله واحد من أهم الممثلين فكان فناناً عظيماً وقد جمعني به ذكريات كثيرة”.

وأضافت "عبيد": "عملت معه في فيلم "اغتيال مدرسة" وكان انسان ملتزماً للغاية وكان دائماً يضع كل تركيزه في الشخصية التي يقدمها".

وأوضحت أن دوره في الفيلم كان محقق ويحقق معها بأصعب المشاهد، موضحة أن كواليس العمل معه كانت تتسم بالهدوء حيث كان شخص متواضع ولديه رقي في التعامل وظلت تتابعه بعد ذلك في كل أعماله.

وأشارت إلى أن من أكثر الأدوار التي قدمها وأثارت إعجابها خلال السنوات الماضية هو دوره في مسلسل "ونوس" حيث إنه قدم شخصية غريبة جداً، مؤكدة أنها شاهدت العمل مرتين بسببه وكانت منبهرة بدوره.

واختتم حديثها: “الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ".

يذكرأن الفنان نبيل الحلفاوي توفي بعد ظهر اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة.