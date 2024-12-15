محاكمة متهم بسرقة أموال الشركة محل عمله بالمعادي

أحالت نيابة المعادي الجزئية، متهما بسرقة مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله للمحاكمة، أثناء قيامه بإيداعها لدى أحد البنوك.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم يعمل سائقا لدي الشركة، ويوم الواقعة تسلم مبالغ مالية، لايداعها في أحد البنوك، ولكنه قام بالاستيلاء عليها وقام بتغيير خط سيره، واستولى عليها وأغلق هاتفه، وتوجه مالك الشركة لتحرير بلاغ يتهم فيه السائق بسرقة الأموال.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادي، من مالك شركة، كائنة بدائرة القسم، وقرر بتضرره من سائق خاص لديه، مقيم بدائرة القسم، لتسليمه مبلغا ماليا عبارة عن عملات محلية وأجنبية، لإيداعه بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء علي المبلغ المالي وغلق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.