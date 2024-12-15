شوط أول سلبي بين الزمالك والمصري بالكونفدرالية

انتهى الشوط الأول بين فريق الزمالك، ونظيره المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المبارة التي تجمع بينهما الآن على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، إلا أنهما فشلا في ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أي أهداف، كما لم ينجح أي فريق في فرض أسلوب لعبه على الآخر.

تشكيل الزمالك

ودخل أحمد مجدي المدير الفنى لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل المصرى

بينما دخل على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.