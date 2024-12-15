هل انتهت جماعات الإسلام السياسي بالمنطقة؟.. حلمي النمنم يجيب

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مشروع الجماعات المنتمية لما يسمى بـ الإسلام السياسي لم ينته، بل مستمر ومتعدد الأشكال، مثل طالبان، الإخوان، داعش، جبهة النصرة، أنصار بيت المقدس، وغيرها، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام في سوريا بدأت مشروعا كبيرا برعاية أمريكية – تركية بموافقة حلف الناتو الغربي، من أجل تنفيذ مخطط بدأ في 7 أكتوبر 2023 بقطاع غزة.

وأضاف النمنم خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التاريخ يقول إن الصراع العربي – الإسرائيلي ينتهي بما يشبه بالحروب الأهلية، مشددا على أن حرب السابع من أكتوبر جرى بعدها أحداث عدة في المنطقة سواء في إيران أو لبنان ومن ثم سوريا.

وتابع وزير الثقافة الأسبق: منذ 7 أكتوبر أجرى الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على سوريا، ما يعني أن هناك ضعفا لدى السلاح المضاد السوري.

واستكمل قائلا: ما حدث في حمص وحماة يستحق الوقوف قليلا والسؤال عن سبب ترك القادرة العسكريين أسلحتهم.. هل كان بأمر أم كان لإعادة تمركز أم كان تسليما ممنهجا؟.