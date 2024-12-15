اللواء هشام حلبي: إسرائيل دمرت 80% من قدرات الجيش السوري

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل دمرت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، بالإضافة إلى القواعد الجوية في سوريا، مشيرا إلى أن بناء القواعد الجوية يحتاج لسنوات من أجل إعادة تشغيله بكفاءة.

وقال اللواء طيار هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة «صدى البلد»، إن الوحدات العسكرية لا تستطيع القيام بمهامها حال تدمير 30%، فما بالنا بتدمير 80% من قدرات الجيش السوري.

وتابع قائلا: الغرب لن يبيع أي أسلحة لسوريا بعد تدميره من قبل إسرائيل، وروسيا أيضا ستضطر للتراجع عن دعم سوريا من حيث الأسلحة؛ بسبب استعداد روسيا للدخول في مواءمات ومراحل جديدة مع أوروبا وأمريكا.

واختتم قائلا: إسرائيل دمرت قدرات الجيش السوري؛ بسبب مخاوفها من الخطر الذي قد يحدث لها حال استُخدم السلاح استخداما صحيحا، وزيادة لها في التوسع والاحتلال داخل الأراضي السورية.