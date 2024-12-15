قيادات مستقبل وطن تواصل جولتها في البحيرة بتوزيع 50 كرسيًا لذوى الإعاقة

شهد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، حفل توزيع 50 كرسيا لذوى الإعاقة بمجمع دمنهور الثقافي بمدينة دمنهور، إيمانا من حزب مستقبل وطن بضرورة تقديم كامل الدعم لذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الإتاحة والدمج وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد الحفل حضور المهندس حازم الديب نائب محافظ البحيرة، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب احمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب يحيى العيسوى الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، بالاضافة إلى أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء الأمانة المركزية.

يأتي ذلك بعد أن افتتحت قيادات الأمانة المركزية المقر الجديد لحزب مستقبل وطن، بالإضافة لتقديم تبرع بعدد 11 مونيتور و 11 سرير عناية مركزة، و جهاز تنفس صناعي وعدد 2 ثلاجات حفظ الموتى بطاقة إجمالية 18 حالة، وعدد من الأجهزة بعدد من الأقسام فضلا عن المساهمة في القضاء علي قوائم الإنتظار بالمستشفى ودعم المعهد الطبي القومي بدمنهور لخدمة المرضى في محافظة البحيرة.

