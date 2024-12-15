عرض برنامج "العالم شرقا"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "البرلمان الكوري يقرّر عزل الرئيس على خلفية أزمة الأحكام العرفية".

وأفاد التقرير بأن كوريا الجنوبية تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة بعد تصويت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح عزل الرئيس يون سوك يول.

وأشار التقرير أن الأزمة السياسية بدأت بعد إعلان الرئيس الكوري الأحكام العرفية، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا واعتبرتها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية، تصاعدت الأحداث بسرعة، حيث نجحت المعارضة في حشد البرلمان والشعب لدعم قرار العزل.

ولفت التقرير أن الجميع ينتظر قرار المحكمة الدستورية لتحديد مصير الرئيس، سواء بتثبيت قرار العزل أو إعادته إلى منصبه، وتعد هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت كوريا الجنوبية حدثًا مشابهًا في الماضي.

وأكد أنه في خضم هذه الأزمة السياسية، تزداد المخاوف من استغلال كوريا الشمالية للفراغ السياسي في الجنوب. تشير التقارير إلى أن بيونج يانج تراقب الوضع عن كثب، وقد تتخذ خطوات غير متوقعة لزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.