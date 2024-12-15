الدعم المؤسسي بوحدة الأوزون: "حرب الإبادة الفلسطينية والأسلحة الفتاكة دمرت البيئة الفلسطينية”

صرح دكتور على محمود مدير مشروع الدعم المؤسسى بوحدة الاوزون بوزارة البيئة، ان الغازات والكربونات الناتجة من الحروب العالمية وخاصة حرب الابادة الفلسطينية والاسلحة الفتاكة والمحرمه دوليا التى يتم استخدامها تؤثر بالطبع على طبقة الاوزون، وان وحدة الاوزون بوزارة البيئة شاركت العالم هذا العام في الاحتفال باليوم العالمى للاوزون تحت شعار"النهوض بالعمل المناخي"، وذلك لأهمية الحد من الغازات الكربونة المتسببة في تقلبات الطقس.



واوضح مدير الدعم المؤسسي، لـ"البوابة نيوز"، بان بروتوكول مونتريال لم يكن سعيه فقط في تحقيق السعى وراء حماية طبقة الاوزون فحسب ولكن شدد على الحد الانبعاثات الدفيئة، ويساعد كذلك الدول على خفض الانبعاثات الكربونية للغازات خصوصا انها بتزود من الاحتباس الحراري و من هنا نلاحظ بان برتوكول مونتريال حقق فائدتين تتمثل في التخلص من المواد المستنفزة لطبقة الازوون وتقليل الأنبعاثات الحرارية.