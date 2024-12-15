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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء العراق يؤكد وقوف بلاده مع وحدة الأراضي السورية

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقوف العراق مع وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وحقوق الأقليات.
جاء ذلك خلال لقاء السوداني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم /الأحد/، حيث تمّ استعراض العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، والبحث في آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.
كما بحث الجانبان آخر مستجدات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا، حيث أكد السوداني وقوف العراق مع وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وشهد اللقاء البحث في جهود الحكومة نحو استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد وباقي القطاعات وفق البرنامج الحكومي، ومواقف الحكومة المعززة للاستقرار والتنمية في العراق.

محمد شياع السوداني وحدة الأراضي السورية العراق