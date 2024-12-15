قمة مانشستر.. انطلاق المواجهة بين اليونايتد والسيتى

انطلقت منذ لحظات صافرة بداية قمة مانشستر، والتى تجمع بين السيتى واليونايتد، وذلك على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 27 نقطة، حصدها خلال 15 جولة، سجل خلالها 27 هدفا، واستقبلت شباكه 21.

ويقود هالاند تشكيل مانشستر سيتي في الديربي، والذى جاء كالاتي:

حراسة المرمى: اديرسون

خط الدفاع: ووكر ، دياز ، جفارديول

خط الوسط: جندوجان ، سيلفا ، ديبروين ، نونيز

خط الهجوم: فودين ، هالاند ، دوكو.

بينما يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة خلال 15 جولة، سجل خلالها 19 هدفاً، واستقبلت شباكه 18 مثلهم.



هويلاند في مقدمة هجوم الشياطين، وجاء تشكيل اموريم كالتالي :

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: ماجواير ، ديليخت ، مارتينيز

خط الوسط: مزراوي ، اوغارتي ، برونو ، دالوت

خط الهجوم: ديالو ، هويلاند ، ماونت.

ويسعى كل من الاسباني بيب جوارديولا والبرتغالي روبن اموريم بالحصول على الثلاث نقاط لتصحيح مسار كل فريق .

تاريخ مواجهات بيب جوارديولا وروبن اموريم

ولم تكن هذه المواجهة الاولى مابين الاسباني والبرتغالي, حيث تواجها في 3 لقاءات في السابق , وال3 مواجهات كانت ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا حيث تقابلا في موسم 2021-2022 ضمن الدور ال16 وانتهت المباراة الاولى بفوز ساحق للازرق السماوي بنتيجة 5-0 بينما انتهت مباراة الاياب بالتعادل 0-0 , ومن ضمن هزائم بيب ال7 الاخيرة كانت هناك هزيمة كبيرة على يد اموريم بنتيجة 4-1 عندما كان مدربا لسبورتينج لشبونة.