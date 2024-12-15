خبير جيولوجي: أوروبا استغلت جبال الفحم للحصول على طاقة

صرح الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة والخبير البيئة الدولي، بأن الحرب الروسية الأوكرانية قامت بقطع الغاز عن اعوروبا، واضطرت الدول الاوروبية بدلا من شراء غاز او نفط من الدول الاوروبيه اعتمدت على نفسها واستغلت جبال الفحم التى لديها في الحصول على الطاقة؛ وبالتالي زادت من استخدام الفحم، واعتمدت عليه بصورة اكبر من ذي قبل



واشار في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، الى ان دول الصين زادت بصورة كبيرة كذلك في استخدام الفحم، حيث تعد هذه الملوثات الحقيقية ، موضحا ان المحطات التى تولد كهرباء اربع وعشرون ساعة بالطبع يزيد استهلاكها بصورة كبيرة جدا، حيث ان الصين تقوم بحرق نصف مليون فحم في الساعة الواحدة؛ منوها الى ان المحطات تعمل على الاقل ٢٠ ساعة باليوم ، واثناء الراحة يدخل غيرها الخدمه لاستمرار الخدمة.