في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين| تفاصيل صادمة حول أوضاع الصحفيين: 13٪ من الصحفيين لا يتلقوا أجرا و 51.8% من المؤسسات لا تمتلك لائحة أجور واضحة

أعلنت نقابة الصحفيين في جلستها اليوم تفاصيل نتائج استبيان أجرته النقابة للوقوف علي الوضع الصحفي للمهمة والصحفيين وشمل 1568 صحفيًا، معظمهم أعضاء بالنقابة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وشارك في إدارة الجلسة د سامح محروس، دكتور أحمد فتحي، دكتورة مي مصطفي، هذا بالإضافة الى حضور لفيف من شيوخ المهنة وكبار وشباب الصحفيين.

وكشف دكتور سامح محروس، أستاذ الإعلام، أن الاستبيان هو الأول من نوعه منذ ٢٠ عامًا، حيث تم إجراء اخر استبيان عام 2004.

وأكد أن الاستبيان يعبر بشكل واقعي عن الوضع الصحفي، حيث تم تقسيم الاستبيان على ٥ محاور رئيسية، وشارك في الاستبيان نوعيات مختلفه مثل الشباب من سن ٣١ إلى ٥٠ عام بنسبة ٦٢٪، إضافة إلى مشاركة ٤٠٪ من الصحف الخاصة به وهذا لم يكن متواجد في استبيان ٢٠٠٤.

فوضى في الأجور

وفي تفاصيل الاستبيان كشف دكتور أحمد فتحي، أن أكثر من نصف المؤسسات الصحفية (51.8%) لا تمتلك لائحة أجور واضحة، في حين أن النسبة الأكبر (50.5%) لا تطبق الحد الأدنى للأجور، بينما نسبة قليلة من المؤسسات الاعلامية (27.9%) تطبق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل.

وقال إن هناك أجور متدنية جدًا يحصل عليها نسبة كبيرة من الصحفيين، حيث لا يتلقى 13.1% أي أجر على الإطلاق، بينما يحصل البعض على أجور تتراوح بين 1 و1000 جنيه مصري.

وأضاف أن الاستبيان أظهر انتشار الفصل التعسفي، حيث يعاني 27% من الصحفيين الذين شملتهم الدراسة من الفصل التعسفي من مؤسساتهم، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

أزمات التحول الرقمي

وأوضحت دكتورة مي مصطفى، أستاذ الإعلام، أن الاشتباك مع التحول الرقمي كان واضحًا في الاستبيان، حيث أظهر ٤٦.٤٪ من الصحفيين اهتمام مؤسساتهم بشكل جزئي على التحول الرقمي، بينما ٢٧٪ من المؤسسات لا تهتم بالتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن نقص الموارد المالية وعدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية للتحول الرقمي كانت السبب في عدم التحول الرقمي، إضافة الي عزوف بعض الصحفيين أنفسهم الي استخدام التقنيات الرقمية.

وأضافت أن الاستبيان أظهر أن ٦٠٪ من الصحفيين يستخدمون التقنيات الرقمية بشكل فردي ومعظمهم من الشباب.

مستقبل الصحافة VS مواقع التواصل

وأكدت دكتورة مي مصطفى، أن ٦٧٪ من الصحفيين يرون أن هناك تراجع لدور الصحافة مقابل زيادة نفوذ مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يرى ٢٠٪ من الصحفيين المشاركين بالاستبيان ان الوضع الصحفي لن يتغير امام مواقع التواصل، و١٣٪ فقط يرون أن هناك تفاؤل أمام الإعلام والصحافة في المستقبل.