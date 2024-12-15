تعرف على مسيرة فرانك دوماس المدير الفنى الجديد لمودرن سبورت

يمتلك الفرنسي فرانك دوماس، المدير الفنى الجديد لفريق مودرن سبورت، مسيرة تدريبية حافلة فى عالم الساحرة المستديرة، أبرزها قيادة فريق شباب بلوزداد الجزائري للفوز ببطولتي الدوري الجزائري وكأس السوبر المحلى.

كما تولى الفرنسى قيادة فريق مازيمبى، وحصد معهم لقب بطولة الدوري الكونغولي، وذلك بعد خوض ٢٤ مباراة بدون هزيمة، كما وصل معهم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعن تجربته فى الدورى الفرنسى، حصد أيضًا لقب الدوري مرتين مع فريق كان بدورى الدرجة الثانية، وله تجربة رائعة مع فريقي وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل الجزائريان.

أما على مستوى اللعب ارتدى فرانك دوماس قميص أندية مارسيليا وموناكو ونيوكاسل الإنجليزي.