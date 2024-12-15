هشام عطوة ينعى الفنان نبيل الحلفاوي

نعى المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان نبيل الحلفاوى الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ ٧٧عاما.

وقال المخرج هشام عطوة فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية وثقافية فكان رحمة الله عليه صاحب أعمال فنية متميزة ،ندعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعددا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.