نقابة السينمائيين تنعي الفنان نبيل الحلفاوي …مثال للالتزام والوطنية

نعت نقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، حيث أعرب "فودة" عن بالغ حزنه على فقدان فنان كبير قدم فى مسيرته الفنية عشرات الأعمال ما بين الاجتماعي والإنساني والوطني.



وقال نقيب المهن السينمائية بأن المشهد الفني فقد الكثير بفقدان الصديق والإنسان والفنان نبيل الحلفاوي، تغمده الله بواسع رحمته داعيا المولى عز وجل أن يلهم أسرته ومحبيه بالصبر .

نشأ نبيل الحلفاوي فى حي السيدة زينب وهو من مواليد عام 1947 وتخرج في كلية التجارة قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج فيه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.