زي النهارده.. أسطفان الكبير يهزم ملك المجر متياس كورفن معركة بايا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ١٥ شهر ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

_عام 687 سرجيوس الأول ينتخب بابا للكنيسة الكاثوليكية.

_عام 1256 هولاكو خان يستولي على معقل الحشاشين في ألموت ويدمر قلعتهم.

_عام 1467 أسطفان الكبير يهزم ملك المجر متياس كورفن، والذي أصيب ثلاث مرات في معركة بايا.

_عام 1612 عالم الفلك الألماني سيمون ماريوس يتمكن من رصد مجرة المرأة المسلسلة من خلال المنظار لأول مرة.



_عام 1791 بدء الدراسة في أول مدرسة للقانون أو كلية حقوق في الولايات المتحدة وذلك في جامعة بنسلفانيا.

_عام 1794 الثورة الفرنسية تلغي محكمة الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي في السنوات الأولى للثورة.

_عام 1814 بدء اجتماعات مؤتمر هارتفورد في هارتفورد، بولاية كونيتيكت الأمريكية.

_عام 1914 الجيش الصربي يستعيد بلغراد من الجيش النمساوي المجري.

_عام1918 المؤتمر اليهودي العالمي يعقد أول مؤتمر له في الولايات المتحدة.

_عام 1931 توقيع معاهدة بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتمت الموافقة عليها في يناير 1932.

_عام1945 الجنرال دوغلاس ماكارثر يأمر بإلغاء الشنتو كدين رسمي في اليابان وذلك أثناء الاحتلال الأمريكي للبلاد.

_عام 1946 - القوات الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة تسقط جمهورية مهاباد وتضع حدًا للأزمة القائمة.

_عام 1952 إجراء أول جراحة لتغيير جنس إنسان في العالم وكانت للدنماركي «جورج يورجنسن»، والذي تحول إلى «كريستين يورجنسن».

_عام 1954 توقيع ميثاق مملكة الأراضي المنخفضة.

_عام 1955 تأسيس الجامعة الليبية في بنغازي، لتكون أول جامعة في ليبيا.

_عام1973 الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين تصوت 13–0 لإزالة المثلية الجنسية من اللائحة الرسمية للاضطرابات النفسية والدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.

وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر يزور دمشق للمرة الأولى، تبعتها زيارات أخرى ضمن جولات مكوكية بين سوريا وإسرائيل انتهت بالتوصل إلى اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين في أيار 1974.

_عام 1991 وقوع حادث العبارة سالم إكسبريس في البحر الأحمر مما أسفر عن غرق أكثر من 450 شخص.

_عام 1993 رئيس وزراء المملكة المتحدة جون ميجور ورئيس وزراء أيرلندا الشمالية ألبرت رينولدز يصدران ما عرف باسم «إعلان داوننغ ستريت» الذي يعترف بحق سكان أيرلندا الشمالية في تقرير المصير.

_عام1994 انضمت بالاو إلى منظمة الأمم المتحدة.

_عام 1995 تدشين محرك البحث ألتا فيستا.

_عام 1998 الرئيس الجزائري اليمين زروال يعين إسماعيل حمداني رئيسًا للحكومة.

_عام 2000 إيقاف المفاعل الثالث في مفاعل تشرنوبل.

_عام 2001 إعاده افتتاح برج بيزا المائل بعد 11 سنة من الإغلاق والصيانة بتكلفة بلغت 27 مليون دولار أمريكي من دون إيقاف ميلان البرج.

_عام2004 -سعد الفقيه يدعو لمظاهرات واعتصامات في السعودية تعبيرًا لمعارضته لنظام الحكم فيها.

_عام 2006 أول رحلة للوكهيد مارتن إف-35 لايتنيغ الثانية.

_2009 - اختتام أعمال الدورة الثلاثين للقمة الخليجية في الكويت بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية ووضع جدول زمني للوحدة النقدية الخليجية وإنشاء مجلس نقدي مشترك.

_عام 2010 مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بإنهاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق أبان عهد الرئيس السابق صدام حسين.

_عام 2011 إنزال العلم الأمريكي في العراق إيذانا بانتهاء الوجود الأمريكي فيه والذي استمر قرابة تسعة أعوام وذلك بحضور وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا.

_ عام 2012 المصريون يتوجهون لصناديق الاقتراع للمشاركة في الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد وسط انقسام حوله.

مقتل العقيد يوسف الجادر أحد قادة الجيش السوري الحر، أثناء المعارك مع قوات الجيش السوري حول مدرسة المشاة قرب حلب.

_عام2013 تشيع جثمان الرئيس السابق لجنوب أفرقيا نيلسون مانديلا بعد عشرة أيام من وفاته.

_2013 - فشل الانقلاب العسكري في جنوب السودان واندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

_عام 2015الإعلان عن تشكيل حلف عسكري بِقيادة السعوديَّطة تحت مُسمَّى التحالف الإسلامي العسكري لِمُكافحة الإرهاب.

_عام 2016 اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في مدينة صفاقس، والذي كان قد عمل على تطوير طائرات بدون طيار وتصنيعها لصالح كتائب القسام التابعة لحركة حماس، ويُرجح أن يكون الموساد الإسرائيلي هو من يقف وراء عملية الاغتيال.

_بدء إجلاء الآلاف من مقاتلي المعارضة السورية والمدنيين من آخر أحياء حلب الشرقية المحاصرة بموجب صفقة تم التوصل إليها برعاية روسية وتركية، وتضمنت أيضاً إجلاء مدنيين من قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل قوات المعارضة في محافظة إدلب.

_عام 2019 مقتل ستة أفراد على الأقل واعتقال آخرين في احتجاجات ضد تعديل قانون المواطنة في الهند بسبب التمييز الديني.