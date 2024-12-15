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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجيتي الإمارات والكويت يبحثان هاتفيا آخر التطورات في سوريا

الإمارات والكويت
الإمارات والكويت
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، تطورات الأوضاع في سوريا.
وتطرق الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية؛ للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها.
كما استعرضا عددًا من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

الامارات الكويت سوريا