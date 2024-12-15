وزير الدفاع الإسرائيلي: نواجه تهديدات من سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن إسرائيل تواجه تهديدات متزايدة بسبب الوضع في سوريا، على الرغم من "سعي زعماء الفصائل السورية المسلحة إلى إظهار الاعتدال".

ودعا كاتس إلى زيادة ميزانية الدفاع، وقال "يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، بمفردها، ضد أي تهديد".



يأتي ذلك فيما تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على أنفاق تضم مخازن أسلحة في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وذكر المرصد أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 35 غارة خلال 10 هجمات استهدفت تلك المستودعات في منطقة ريف دمشق الشمالي الغربي على بعد ثلاثة كيلومترات من صيدنايا، وتحتوي المستودعات على صواريخ كبيرة وذخائر وقذائف هاون ومعدات عسكرية تهدف إسرائيل إلى تدميرها.



وتقصف إسرائيل أهدافا عسكرية سورية منذ سقوط نظام الأسد، خوفا من أن تقع الأسلحة في أيدي الجماعات المتطرفة التي قد ترغب في شن هجمات ضد إسرائيل.