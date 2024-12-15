باستثمارات تجاوزت الـ 37 مليون.. تنفيذ 18 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ 18 مشروع خدمي بقطاع الشباب والرياضة بإجمالي استثمارات تجاوزت 37 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025.



وأشار الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ إحلال وتجديد 7 ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب ميت شهالة بالشهداء ، الدلاتون ، منشأة عصام ودكما وبخاتي بمركز شبين الكوم والشهيد فكري ببركة السبع ، الأخماس بالسادات، مضيفاً أن العمل جاري علي قدم وساق في إنشاء مبني إداري بنادي الوحدة لذوي الهمم بشبراباص بشبين الكوم ومركز شباب جزيرة الحجر بالشهداء وتطوير ورفع كفاءة المبني الإداري بنادي عرب الرمل الرياضي بقويسنا لتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جاري العمل في إجراءات الطرح والترسية لإنشاء وحدة خلع ملابس بمركز شباب ميت عافية بشبين الكوم وتطوير ورفع كفاءة المبني الإداري بمراكز شباب طوخ طنبشا ببركة السبع والحي البحري بشبين الكوم و الطرانة و الخطاطبة المحطة بالسادات، فضلاً عن إنشاء ملعب نجيل صناعي قانوني بنادي عرب الرمل بقويسنا وإحلال وتجديد ملعب نجيل صناعي قانوني بنادي سرس الليان وميت خلف.



وأكد محافظ المنوفية، حرصه وإهتمامه بدعم قطاع الشباب والرياضة وتسليط الضوء علي الدور المحوري الذي يلعبه الشباب لإستثمار قدراتهم وطاقتهم من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشئ والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بالتوازي مع توجهات الدولة ببناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري وترسيخ الهوية المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين.