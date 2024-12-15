علي التركي: يتحتم على الدولة التفاوض مع المؤسسات التكنولوجية لدعم الصحافة

أكد الدكتور علي جمال التركي مدير تحرير جريدة وموقع "البوابة نيوز"، أن هناك تأخير بالنسبة لنماذج تمويل الصحف في مصر نحو 15 عامًا، موضحًا أن أي نموذج تمويل يحتاج إلى بيئة عاملة.



وأضاف "التركي" خلال جلسة "أزمة تمويل الصحف وسبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات" المنعقدة الآن بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، يتحتم علي الدولة تقديم الدعم للصحافة وتقديم أكثر من اقتراحات وهي التفاوض مع شركات التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه يتحتم علي الدولة التفاوض مع الفيسبوك وجوجل لزيادة الدعم الكامل للمؤسسات الصحفية، ويجب أن يكون هناك تحالف مع شركات الفيسبوك وجوجل.



وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.



ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.

