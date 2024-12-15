"صناعة النواب" تناقش تأخر صرف تعويضات أصحاب مدابغ المكس

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس، بمحافظة الإسكندرية، رغم توفير أماكن بديلة بمنطقة الروبيكى بالقاهرة.

قال النائب محمود عصام، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بحضور ممثلين عن وزارة النقل وهيئة المساحة، وهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى مشكلة أصحاب المدابغ في الإسكندرية بعد سحب الأراضي، المتمثلة في تأخر صرف التعويضات.

أضاف النائب، النجاح بالتنسيق مع وزارة الصناعة في تخصيص عدد من الهناجر فى مدينة الجلود بالروبيكي، كما تم التنسيق مع هيئة المساحة، بخصوص ملف التعويضات، بعد الإخطار الذي ورد من قبل وزارة النقل، بدفعها من خلال الهيئة، والعمل على الترتيبات الخاصة بصرفها.

أكد محمود عصام: حتى الآن لم يتم البدء فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المدابغ، بل تمت مطالبتهم بالبدء فى دفع الرسوم الخاصة بهناجر منطقة الروبيكى، وهو الأمر الذى يتطلب تحرك عاجل من وزارة النقل للتنسيق مع هيئة المساحة لصرف التعويضات المتأخرة، وخاصة أن وعود الحكومة بصرف التعويضات من شهر مايو الماضي ولم تتحقق.

ووجه أصحاب المدابغ الشكر للنائب محمود عصام، لاهتمامه بهذا الملف، لاسيما وأنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم من التعويضات.

وطالب أصحاب المدابغ، بتعويض عادل عن الأماكن المنزوعة، مؤكدين أن أرقام التعويضات هزيلة، فضلا عن تأخر الالتزام بمواعيد الصرف.

وشدد أصحاب المدابغ، على ضرورة تحديد موعد فعلي لصرف التعويضات، وتكون واقعية ترضي أصحاب المصانع.

ولفتوا إلى أن المساحات البديلة في منطقة الروبيكي أقل من المساحات التي كانت موجودة في المكس، الأمر الذي يتطلب التعويض كذلك عن نقص المساحات.

شملت مطالب أصحاب المدابغ، تسهيل نقل معدات المصانع من الإسكندرية، إلى الروبيكي، لاسيما فيما يتعلق بـ"كارتة الطريق".

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تضامنه مع المطالب، مشددا على ضرورة قيام هيئة المساحة بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بصرف التعويضات.

وقال: ننتظر تقرير هيئة المساحة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية بعدم تأخير صرف التعويضات أو البدائل بالنسبة لأصحاب المصانع.

وحول طلب أصحاب المدابغ، بتسهيل نقل معدات المصانع، طالب السلاب، من النائب محمود عصام موسى، مقدم طلب الإحاطة، إعداد طلب موجه لوزير النقل، الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزير سيتعاون في هذا الشأن.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت من صرف التعويضات لأصحاب المدابغ، وبما يتماشى مع الأسعار العادلة.