صراع النجوم  يشتعل في ساحات البلاتوهات.. فيفي عبده: دوري في العتاولة 2 مفاجأة للجميع

يبدو أن موسم رمضان لعام 2025 سيشهد منافسة قوية بين النجوم الكبار في عالم الدراما، حيث يُتوقع أن يكون هناك العديد من الأعمال المميزة التي تضم أبرز الأسماء في الساحة الفنية.

مع انطلاق تصوير المسلسلات في وقت مبكر، يسعى كل فريق من فرق العمل إلى إنهاء التصوير بسرعة، مما يساهم في تقليل الضغط على الممثلين والمخرجين والطاقم الفني.

من المتوقع أن تشهد هذه المسلسلات تنوعًا في المواضيع الدرامية، مما يضمن جذب مختلف فئات الجمهور.

وسيشهد الموسم ظهور مجموعة من الأبطال الذين يعودون إلى الساحة بعد غياب، مما يضيف إلى حدة المنافسة وتوقعات الجمهور.

مسلسل فهد البطل

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد فهد البطل استعدادًا للموسم الرمضاني لعام 2025، حيث يتوقع أن يكون واحدًا من الأعمال التي ستنافس بقوة في هذا الموسم الدرامي ، ويُعد أحد الأعمال المنتظرة بشدة من قبل الجمهور.

تدور أحداث فهد البطل حول شخصية "فهد"، الذي يتهم في قضية قتل ويبدأ في رحلة صعبة لإثبات براءته، مما يضيف طابعًا مشوقًا ودراميًا للعمل. من المتوقع أن تتناول الأحداث موضوعات مثل العدالة والصراع الشخصي مع النظام.

ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، عزت زين، نسرين أمين، أحمد ماجد، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل العتاولة 2

فيفي عبده لـ البوابة: دوري في العتاولة 2 مفاجأة للجميع

قالت النجمة فيفي عبده أحد أبطال فريق عمل مسلسل العتاولة 2 إنها تواصل تصوير مشاهدها استعدادًا للمشاركة في موسم رمضان 2025، وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : إنها بدأت تصوير مشاهدها منذ خمسة أيام فقط وأكدت إنني أجسد شخصية سيدة غنية تمتلك عدة محلات في المنطقة نفسها التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، حيث تساعدهم في تطورات الأحداث وأشارت دوري سوف يكو مفاجأة للجميع

حيث يُنتظر أن يُحدث هذا الجزء الجديد ضجة كبيرة بين جمهور الدراما. بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في موسم رمضان 2024، والذي لاقى إعجابًا واسعًا.

يشارك في بطولة العتاولة 2 كل من أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، بينما تنضم النجمة فيفي عبده إلى العمل هذا الموسم، مما يضيف بُعدًا جديدًا وجاذبية للعمل.

كما شهد الجزء الأول من المسلسل مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم مثل فريدة سيف النصر، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، ومريم الجندي.

العتاولة من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويتوقع الجزء الثاني أن يواصل تقديم أحداث درامية مثيرة ومتجددة، وسط منافسة شرسة في موسم رمضان المقبل.

مسلسل أشغال شقة 2

وعلي صعيد أخر، يواصل الفنان هشام ماجد وفريق عمل مسلسل "أشغال شقة" تصوير الجزء الثاني من المسلسل استعدادًا لعرضه في سباق رمضان 2025.

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في رمضان الماضي، يعود المسلسل هذا العام بمزيد من الأحداث المثيرة والكوميدية التي ينتظرها الجمهور.

يشارك في بطولة العمل كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، أسماء جلال، شيرين، ومحمد عبدالعظيم.

المسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، ومن إخراج خالد دياب، ويُعد من الأعمال الكوميدية التي لاقت شعبية كبيرة بفضل حواراته الممتعة وأحداثه التي تمزج بين الفكاهة والمواقف اليومية.

مسلسل المداح الجزء الخامس

فيما يواصل أبطال الجزء الخامس من مسلسل المداح في عدة أماكن خارجية تصوير العمل استعدادًا للمنافسة في موسم رمضان 2025.

وقد انضمت الفنانة غادة عادل منذ أيام إلى طاقم العمل في هذا الجزء، حيث ستشارك الفنان حمادة هلال في البطولة.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج. ومن المتوقع أن يستمر المداح في تقديم مزيج من الإثارة والتشويق مع إضافة عناصر درامية جديدة في الجزء الخامس، مما يعزز مكانته في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "إش إش"

وأعلنت الفنانة مي عمر عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد إش إش، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وقالت مي عمر عبر حسابها إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين فركش مسلسل (إش إش)، حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودّع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح، حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايمًا".

في هذا المسلسل، تجسد مي عمر شخصية الراقصة إش إش، وهو دور جديد عليها، يشاركها في البطولة ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، إنتصار، عصام السقا، محمد شرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "سيد الناس"

في جانب آخر، يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسله الجديد سيد الناس، المقرر عرضه أيضًا في موسم رمضان 2025.

المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول رجل بسيط من حي شعبي يواجه تحديات اجتماعية وأخلاقية كبيرة في صراعه بين الخير والشر.

يشارك عمرو سعد في سيد الناس مجموعة كبيرة من النجوم مثل ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، طارق النهري، وياسين السقا، ، ومن إخراج محمد سامي.

وتقابل حبيب

أسرة مسلسل "وتقابل حبيب" تواصل تصوير مشاهدهم ..صور

تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز وفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" تصوير مشاهدهم في عدة أماكن استعدادًا للموسم الرمضاني لعام 2025، حيث يتوقع أن يكون واحدًا من الأعمال التي ستنافس بقوة في هذا الموسم الدرامي ، ويُعد أحد الأعمال المنتظرة بشدة من قبل الجمهور.

حيث تظهر ياسمين مع خالد سليم وكريم فهمي داخل إحدى صالات الطيران وأيضاً نشرت نيكول سابا منذ قليل عددا من الصور داخل كواليس العمل تجمعها بالفنان خالد سليم ومؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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