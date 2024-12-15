هويلوند يقود هجوم الشياطين الحمر في ديربي مانشستر

أعلن المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة ديربي مانشستر ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُقام المباراة مساء اليوم، على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة السادسة عشرة من المسابقة، حيث يتواجد مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر بـ19 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد في المباراة كالتالي:

حارس المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز

الوسط: آماد ديالو، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، ديوجو دالوت

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند

ويعول أموريم على أداء المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، إلى جانب الثنائي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والبرتغالي برونو فيرنانديز لتعزيز هجوم الفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد قد خسر في 6 من آخر 9 مواجهات له ضد مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وهو ما يضع مزيدًا من الضغط على الشياطين الحمر في هذا الديربي المهم.