قمة مانشستر.. هالاند ودوكو يقودان السيتي لمواجهة اليونايتد

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر يونايتد فى قمة مدينة "مانشستر"، وذلك بعد قليل، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى، كالتالى:



حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، ماتيوس نونيز، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلنج هالاند.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز الـ13 بـ19 نقطة.