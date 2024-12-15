المسلماني يلتقي وزير الإعلام الكويتي ويقوم بجولة في مركز الأخبار بتليفزيون الكويت

قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم بزيارة إلي إذاعة وتليفزيون دولة الكويت، وذلك عقب لقائه وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري.

أشاد المسلماني بالاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية الجديدة، وبالممر المتحفي المميز الذي يضم مقتنيات تكنولوجية تاريخيّة لإذاعة وتليفزيون دولة الكويت.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام - الذي يشارك في فعاليات الدورة التاسعة عشرة لجوائز مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين - علي أهمية التعاون الإعلامي المصري الكويتي ، وذلك في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.