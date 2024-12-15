جامعة أسيوط تتسلم أدوات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع وذوي الإعاقة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة؛ يقدم خدمات ملموسة لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات؛ بمختلف أنواعها، موضحًا أن جامعة أسيوط تمُد يد العون لطلابها من ذوي الهمم، وتسهم في تنمية قدراتهم، وتحرص على تطوير الخدمات لطلابها؛ لتلبية احتياجاتهم، وتمكينهم من مواجهة التحديات الماثلة أمامهم على المستويات العاطفية، والسلوكية، والإدراكية.

وأكد أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم بشكل لم تشهده مصر من قبل؛ بوصفهم جزءًا أصيلاً من هذا الوطن.

وفي هذا الإطار؛ تسلمت الجامعة اليوم، الأحد الموافق 15 من ديسمبر؛ مجموعة من الأدوات التكنولوجية الخاصة بضعاف السمع، المُقدمة من هيئة الأمديست، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المُبرمة بين الجامعة والهيئة؛ لدعم طلاب مركز ذوي الإعاقة، وتزويده بالأجهزة اللازمة، وذلك تحت إشراف وحضور؛ الدكتورة أمنية إبراهيم مدير المركز، والمهندسة لمياء عبد الحليم، مسئول تكنولوجيا المعلومات بالمركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، وبحضور الفريق المختص؛ بتركيب الأجهزة بالمركز.

وأوضحت الدكتورة أمنية إبراهيم، إن الأجهزة التكنولوجية، تضمنت نحو (26) جهازاً؛ من بينها أجهزة تُستخدم في التواصل بين مُتحدث وطالب، وعددهم (1) جهاز، و (4) أجهزة تُستخدم؛ في التواصل بين المُتحدث، ومجموعة من الطلاب، و (13) ماوساً، وهو عبارة عن جهاز مساعد؛ للطلاب ذوي الإعاقة الحركية، وعدد (2) من جهاز تحويل النص إلى كلام، و (5) أجهزة تسجيل، فضلاً عن 7 برامج سوفت وير مخصصة لفئة الصم، مشيرةً إلى أنه يستفيد من مُميزات تلك الأجهزة نحو (70) طالباً من طلاب المركز، لافتةً إلى عقد تدريب للعاملين بالمركز، وشرح كيفية التعامل مع الأجهزة المُستلمة.