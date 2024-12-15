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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 3795 جنيها

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 15- 12 -2024 داخل محلات الصاغة، ليشمل كل الأعيرة الذهبية بمختلف أنواعها داخل الأسواق المصرية، وجاءت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

سجل سعر عيار 21 نحو 3795 جنيها للبيع و 3815 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

 وعيار 24 نحو 4337 جنيها للبيع و4360 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 3252 جنيها للبيع و 3270 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

 وعيار 14 نحو 2530 جنيها للبيع و 2543 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  2648 دولارا للبيع و 2649 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 30.36 ألف جنيه للبيع و30.52 ألف جنيه للشراء.

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