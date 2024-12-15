مصطفي محمد على "الدكة" ..في مباراة نانت وبريست في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت الذي يلعب له المهاجم المصري مصطفي محمد، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بريست في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، والتي ستقام على ملعب "فرانسيس لو بلي".

تشكيل نانت في المباراة كالتالي:

حارس المرمى: كارلجرين

الدفاع: نيكولاس بالويس، جان كلود كاستيليتو، دوفيرين، نيكولاس كوزا، كيلفن أميان

الوسط: ليبينان، شيريفيلا، دوجلاس أوجوستو، موسيس سيمون

الهجوم: ماتيس أبلين

في المقابل، تواجد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، على مقاعد البدلاء كما كان الحال في مباراة رين، حيث شارك كبديل.

قبل بداية المباراة يحتل نانت المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية ضد رين بهدف نظيف.

أما بريست، فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، بعد خسارته أمام ليل 3-1 في آخر مباراة.