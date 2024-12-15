أوكرانيا تعرض توريد الغذاء إلى سوريا

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حكومته بإنشاء آليات إمداد لتوصيل الغذاء إلى سوريا، التي كانت تتلقى الإمدادات من روسيا في عهد نظام الأسد.



وكتب الرئيس الأوكراني على موقع اكس “ تويتر” سابقًا: "نحن مستعدون لمساعدة سوريا في منع أزمة غذائية، وخاصة من خلال البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا".



وأضاف"زيلينسكي": "لقد وجهت الحكومة بإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء القادرين على المساعدة."



وجاء إعلانه بعد تقارير تفيد بتعليق إمدادات القمح الروسية إلى سوريا وسط حالة من عدم اليقين وتأخير في الدفع.