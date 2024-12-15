سمير فكري وصلاح محسن أمام الزمالك في الكونفدرالية

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري البورسعيدي

وجاء تشكيل المصري الأساسي لمواجهة الزمالك، الذي حدده علي ماهر، كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.

وكان استهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما سيطر التعادل الايجابي على مباراته أمام بلاك بولز ، ليلاقي اليوم فريق الزمالك.

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزمالك ، بلاك بولز، وإنيمبا.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.

القناة الناقلة للمباراة

وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة اليوم والقرب خطوة للتأهل إلى الدور القادم في البطولة.