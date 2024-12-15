الإسماعيلي يفقد خدمات أحمد عادل عبدالمنعم أمام بيراميدز

تلقى الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق عن مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

وأثبتت الأشعة التى أجراها أحمد عادل عبد المنعم، إصابته بمزق فى العضلة الضامة ليغيب عن مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويبدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من دورى nile، المقرر لها السبت المقبل من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف في بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وخسر الإسماعيلى أمام إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile لهذا الموسم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.