رئيس وزراء أيرلندا يصف قرار غلق السفارة الإسرائيلية في دبلن "بالمؤسف"

وصف رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس قرار إسرائيل بغلق سفارتها في دبلن "بالمؤسف"؛ حيث يأتي القرار بعد انضمام أيرلندا للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وقال هاريس في بيان أوردت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد مقتطفات منه - إن "الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة يشكل أهمية كبيرة حتى نتمكن من فهم أفضل لمواقف بعضنا البعض، حتى عندما نختلف."

وأضاف أن أيرلندا ترغب في تطبيق حل الدولتين، وفي أن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن، مؤكدا أن بلاده ستدافع دوما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي ولن يثنيها أي شيء عن فعل ذلك.

وأعلنت إسرائيل - في وقت سابق اليوم - غلق سفارتها في جمهورية أيرلندا بعد حوالي شهر من سحبها السفير الإسرائيلي هناك.

وكان مجلس الوزراء الأيرلندي قد صوت - الأسبوع الماضي - لصالح الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.