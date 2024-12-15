نيس يتقدم على مونبلييه في الدوري الفرنسي

تقدم فريق نيس على مونبلييه بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في غياب المحترف المصري محمد عبد المنعم، الذي لم يتواجد في تشكيلة الفريق.

أقيمت المباراة على ملعب نيس، حيث قدم الفريق أداءً جيدًا على الرغم من غياب عبد المنعم.

دخل نيس المباراة بتشكيل :

حارس المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: مويس بومبيتو، جوناثان كلوس

الوسط: بابلو روزاريو، هشام بوداوي، تانغي ندومبيلي، توم لوشيت

الهجوم: سفيان ديوب، بدر الدين بوعناني، غايتان لابورد، إيفان جويساند

افتتح غايتان لابورد التسجيل لصالح نيس في الدقيقة 17، وأضاف بدر الدين بوعناني الهدف الثاني في الدقيقة 28. وعلى الرغم من محاولات مونبلييه للعودة في المباراة، تمكن جوريس شوتارد من تقليص الفارق في الدقيقة 22 ليحرز هدف مونبلييه الوحيد.

استمرت المباراة بتفوق نيس على الرغم من الهدف الذي أحرزه مونبليه، ليحافظ الفريق على تقدمه وينهي الشوط الأول بتقدم مهم.