دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يهزم الرجاء ويتقاسم الصدارة مع الجيش الملكي

حقق فريق صن داونز الجنوب أفريقي أول فوز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

سجل اللاب إكرام راينر هدف صن داونز الوحيد في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة تقاسم فريق صن داونز صدارة المجموعة الثانية مع الجيش الملكي المغربي برصيد 5 نقاط بينما يمتلك فريق مانيما مانيما يونيون بطل جمهورية الكونغو 3 نقاط في المركز الثالث ويتذيل الرجاء ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وأعلن المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي المغربي، ومواطنه ميجيل كاردوزو، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، تشكيل الفريقين استعداداً للمواجهة التي ستجمعما عصر اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024-2025.

تشكيل الرجاء المغربي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الكريم باعدى، عبد الله خليفي، بوشعيب عراسي، محمد بولكسوت.

خط الوسط: آدم النفاتي، بودا محسن، فيديريكو بيكورو.

خط الهجوم: نوفل الزرهوني، يونس نجاري، محمد زريدة.

تشكيل صن دوانز:

حراسة المرمى : رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ديفاين لونجا، تيبوهو موكوينا، خوزة.

خط الوسط: ليبوسا، كوستا، مايما، خوليسو موناو.

خط الهجوم: إكرام راينرز، مارسيلو أليندي، سفيليل مخوليس.