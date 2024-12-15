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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل ستة أشخاص بانفجار لغم أرضي في ريف حماة

لغم أرضي
لغم أرضي
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قتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال من عائلة واحدة، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام السابق بسيارتهم قرب قرية الرهجان بريف حماة الشرقي، وفق ما أفاد الدفاع المدني السوري.

ويواجه السوريون تهديدًا غير مسبوق من ملايين الألغام والذخائر المهملة الأخرى أثناء عودتهم إلى منازلهم، مع تعرض الأطفال للخطر بشكل خاص.

وقالت الدفاع المدني إنها تحاول تقليل مخاطر الألغام، وحذرت المواطنين من الاقتراب من المناطق العسكرية وطرقها، وإبلاغ الفرق بعدم لمس أو تحريك الأجسام غير المنفجرة.

يأتي ذلك فيما تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على أنفاق تضم مخازن أسلحة في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 35 غارة خلال 10 هجمات استهدفت تلك المستودعات في منطقة ريف دمشق الشمالي الغربي على بعد ثلاثة كيلومترات من صيدنايا، وتحتوي المستودعات على صواريخ كبيرة وذخائر وقذائف هاون ومعدات عسكرية تهدف إسرائيل إلى تدميرها.

وتقصف إسرائيل أهدافا عسكرية سورية منذ سقوط نظام الأسد، خوفا من أن تقع الأسلحة في أيدي الجماعات المتطرفة التي قد ترغب في شن هجمات ضد إسرائيل.

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